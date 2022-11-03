В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (7%) и бананы (6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на черный чай (2,2%), лук (1,8%), пшено и рис (по 1,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели детские мясные консервы (2,8%), яблоки и картофель (по 1,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.