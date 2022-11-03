В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 17 по 31 октября 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (7%) и бананы (6%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на черный чай (2,2%), лук (1,8%), пшено и рис (по 1,4%).
На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели детские мясные консервы (2,8%), яблоки и картофель (по 1,8%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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