В Уфе состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести»

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях посвятил пост открытию 20-метровой стелы в Уфе, которая обошлась городу в 95 млн рублей.
vk.com/radiyhabirov
«Уфа это заслужила. Открывая стелу "Уфа – Город трудовой доблести», мы ещё раз отдаем дань уважения тому вкладу, который внесла наша столица в Великую Победу.
Стела увековечила трудовой подвиг наших жителей в годы Великой Отечественной войны. В Уфе собирали двигатели, производили топливо для самолетов и танков, моторное масло, аппаратуру для связи. В 1941-1942 годах в Уфу эвакуировали более 40 промышленных предприятий, в госпиталях лечили бойцов.
Место для стелы мы выбирали вместе с жителями. В результате голосования решили, что новый памятник украсит набережную реки Белой. Стелу хорошо видно при въезде в город, и она дополняет архитектурный ансамбль парковой зоны набережной.
Высота конструкции – 20 метров. Стела изготовлена из башкирского гранита и закаленного матового стекла по самым современным технологиям. Бронзовые барельефы воссоздают исторические образы по фотографиям из Музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Башкортостана», – написал Радий Хабиров.
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