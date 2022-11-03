В Уфе состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести»

«Уфа это заслужила. Открывая стелу "Уфа – Город трудовой доблести», мы ещё раз отдаем дань уважения тому вкладу, который внесла наша столица в Великую Победу.

Стела увековечила трудовой подвиг наших жителей в годы Великой Отечественной войны. В Уфе собирали двигатели, производили топливо для самолетов и танков, моторное масло, аппаратуру для связи. В 1941-1942 годах в Уфу эвакуировали более 40 промышленных предприятий, в госпиталях лечили бойцов.

Место для стелы мы выбирали вместе с жителями. В результате голосования решили, что новый памятник украсит набережную реки Белой. Стелу хорошо видно при въезде в город, и она дополняет архитектурный ансамбль парковой зоны набережной.

Высота конструкции – 20 метров. Стела изготовлена из башкирского гранита и закаленного матового стекла по самым современным технологиям. Бронзовые барельефы воссоздают исторические образы по фотографиям из Музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Башкортостана», – написал Радий Хабиров.