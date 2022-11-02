18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Башкортостане

Поделиться:

Начало ноября в республике выдалось холодным, ветренным и мокрым. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в ближайшее время.

«По сведению Гидрометцентра России, в ноябре 2022 года среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – -4,4°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 30-50 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

2-4 ноября по республике ожидается мокрый снег, температура днем не поднимется выше +3°, а ночью в некоторых районах опустится до -14° при прояснениях.

В Уфе завтрашний день, третье ноября, обойдется без осадков и будет относительно солнечным при температуре до +2°. В обозримом будущем погода будет стабильная: мокрый снег и температура от -3° до +1°.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: