Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Башкортостане

«По сведению Гидрометцентра России, в ноябре 2022 года среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – -4,4°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 30-50 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

2-4 ноября по республике ожидается мокрый снег, температура днем не поднимется выше +3°, а ночью в некоторых районах опустится до -14° при прояснениях.

В Уфе завтрашний день, третье ноября, обойдется без осадков и будет относительно солнечным при температуре до +2°. В обозримом будущем погода будет стабильная: мокрый снег и температура от -3° до +1°.