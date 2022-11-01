Олег Полстовалов покинул пост руководителя Башкультнаследия

Документ был опубликован на портале правовой информации первого ноября. Пост Полстовалов покинул 31 октября по собственному желанию, при этом ему был вручен орден Салавата Юлаева.

Олег Полстовалов прибыл в Уфу из Красногорска в команде Радия Хабирова, возглавил Башкультнаследие в октябре 2019 года, до этого исполнял обязанности министра земельных и имущественных отношений.

Орден Салавата Юлаева вручают за плодотворную государственную и общественную деятельность, высокие производственные или творческие достижения, высокие заслуги в сфере научной и научно-исследовательской деятельности и так далее.