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В Башкортостане может появиться новый завод по переработке древесины

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Корпорации развития Башкортостана представила инвесторам новое бизнес-предложение, предполагающее создание производства по переработке древесины.

Предприятие предлагается разместить в Аскинском районе и вложить в него 81,47 млн рублей, создав 13 новых рабочих мест. Бюджет проекта включает в себя проведение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования и укомплектование транспортного парка.

Кейс предполагает, что предприятие будет производить пеллеты – это топливные гранулы, которые изготавливают обычно из древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Объем производства – более семи тысяч тонн в год.

«Для этого в Аскинском районе имеется достаточный сырьевой потенциал, ведь площадь лесного фонда муниципалитета составляет более 133 тысяч гектаров. Кроме того, для реализации проекта в инвестпредложении представлена площадка, на территории которой можно разместить производство», – сообщил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Инвестор сможет рассчитывать на сопровождение проекта со стороны Корпорации развития и меры государственной поддержки: включение в перечень приоритетных инвестпроектов, освобождение от налога на имущество и компенсацию затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.

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