В Уфе похолодает до -4°

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет холодной и бессолнечной, осадки обещают почти каждый день.

Понедельник, 31 октября: до +8°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +3°, небольшой дождь.

Вторник, 1 ноября: до +6°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – -1°, без осадков.

Среда, 2 ноября: до +2°, облачно, небольшие кратковременные осадки в виде дождя или снега, в ночь на четверг – -3°, без осадков.

Четверг, 3 ноября: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -3°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 4 ноября: до 0°, облачно, небольшие осадки в виде дождя или снега, в ночь на субботу – -4°, без осадков.