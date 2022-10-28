В Уфе приостановят движение трамваев и троллейбусов

Администрация Уфы предупреждает о перебоях в работе общественного транспорта и просит заранее планировать маршруты.
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В субботу, 29 октября, с 9.00 до 13.00 приостановят движение электротранспорта по следующим маршрутам:
– трамваи №1 «Железнодорожный вокзал – санаторий "Зеленая роща"»;
– трамваи №10 «Железнодорожный вокзал – Госцирк»;
– троллейбус №22 «Северный автовокзал – ледовый дворец «Уфа-Арена».
В это время над проезжей частью дороги по бульвару Ибрагимова будут монтировать растяжки, на которых впоследствии установят дорожные знаки.
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