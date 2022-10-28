В Башкортостане подорожали частные дома

За период с июля по сентябрь в 77 рассмотренных регионах частные дома подорожали, в семи подешевели.

Средняя по России цена за квартал поднялась на 6,7% до 5 874 372 рублей. С начала года дома в среднем по стране подорожали на 18,8%.

С января текущего года из 84 регионов индивидуальные дома подешевели лишь в трех: Краснодарском крае (-12,1%), Крыму (-10,7%) и Московской области (-0,5%).

Больше всего за третий квартал подорожали дома в Хабаровском (+24,9%) и Приморском (+24,4%) краях, Пензенской (+23,9%), Ульяновской (+22,9%), Новосибирской (+22,8%), Нижегородской (+21%), Амурской (+21%) областях, республике Хакасия (+20,4%), Томской (+20,4%) и Курганской (+19,7%) областях.

Самые дорогие частные дома, конечно, в Москве (21 787 747 рублей в среднем, +2,5% за третий квартал), следом идут Санкт-Петербург (19 005 301 рубль, +0,9%) и Московская область (15 303 121 рубль, +7,2%).

Башкортостан в рейтинге на 45 месте: средний дом здесь стоит 4 698 936 рублей, за третий квартал цена поднялась на 7,7%, с начала года – на 17,7%.

Для сравнения, в Челябинской области средняя цена на дом составляет 4 363 671 рубль (+16,8%), в Татарстане – 6 972 190 рублей (+5,7%).