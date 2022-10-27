ГИБДД Башкортостана анонсировало массовые проверки водителей

Рейды проходят в Чишминском районе на 1442 км дороги Самара – Уфа – Челябинск с привлечением сотрудников по делам несовершеннолетних.

Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, поэтому особое внимание инспекторов будет обращено на выполнение перевозчиками требований при перевозке детей автобусами.

За последние сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 11 получили травмы.

Около полуночи в Нефтекамске водитель 21-летнюю местную жительницу и скрылся. Пострадавшая скончалась до приезда скорой.