Еще 15 компаний из Башкортостана попали в предупредительный список Банка России

В основном это так называемые черные кредиторы, которые занимаются незаконной выдачей займов.

Среди них – микрокредитные компании и ломбарды, которые не состоят в реестрах Банка России, но оказывают финансовые услуги. Есть и комиссионные магазины, которые выдают займы под залог имущества, не имея на это права.

Такие компании, как правило, выдают деньги всем и в любом объеме, но под завышенные проценты. Законом ограничены максимальная величина кредита в таких организациях и долга (не может превышать сумму займа более чем в полтора раза).

Кроме того, такие кредиторы зачастую работают в паре с черными коллекторами, которые используют любые средства для возврата долга.

Незарегистрированные ломбарды также могут продать заложенное имущество в любой момент.

Банк России рекомендует проверить компанию прежде, чем заключать с ней какие-то договора. Сделать это можно на официальном сайте.