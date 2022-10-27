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Парламент Башкортостана одобрил законопроект об ограничении деятельности иностранных компаний

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Депутаты Госсобрания республики приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс о недрах и закон "О порядке получения права пользования участками недр местного значения в республике Башкортостан"».

Закон не означает, что иностранные компании совсем потеряют доступ к ископаемым республики, но теперь для работы они должны будут создать юридическое лицо в России со всеми вытекающими обязательствами и платежами, то есть меньше прибыли от такой деятельности будет утекать за рубеж.

«Законопроектом предлагается исключить из числа пользователей недр иностранные юридические лица и иностранных граждан. Чтобы заниматься разведкой и добычей на участке недр, зарубежная компания должна будет создать юридическое лицо на территории Российской Федерации.

Введение законодательного запрета на разработку недр иностранными компаниями направлено на защиту национальной экономики», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Также законопроект предполагает создание открытого реестра недобросовестных участников аукционов: на сегодняшний день многие компании участвуют и побеждают в аукционах, но не уплачивают в установленные сроки разовый платеж за право пользования недрами. Это ведет к срыву торгов и потерям бюджета.

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