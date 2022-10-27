Деньги на строительство студенческого кампуса в Уфе заложены в бюджет

Всего по стране будет построено восемь таких кампусов, на эти цели выделено 82 млрд рублей. Один из кампусов расположится в Уфе.

Его планируют построить в 2025 году возле корпусов БашГУ и стадиона «Динамо», судя по проекту, это будут не просто общежития, а современная научно-образовательная среда.

Строительство пройдет в две очереди: первая включает реконструкцию здания IQ-парка площадью 35,8 тысячи кв. м, который откроется в 2024 году. В 2025 году строители завершат возведение новых зданий площадью более 116 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций в кампус составит порядка 20 млрд рублей. Из них 60% – федеральные средства.