Реконструкция уфимского Госцирка начнется не раньше 2023 года

Проектную документацию по реконструкции цирка утвердили в июне 2022 года по итогам историко-культурной экспертизы.

По словам Алана Марзаева, уже проведены комплексные инженерно-изыскательские работы, проектно-сметная документация разработана и согласована Росгосцирком.

В декабре 2022 года завершится корректировка сметы, и если подтвердят финансирование, проект получит положительное заключение Главгосэкспертизы. Только после этого начнутся работы.

Власти республики рассчитывают получить деньги на реконструкцию из федерального бюджета. В 2021 году затраты оценивались в 1,5 млрд рублей.

Ранее мы приводили результаты обследования здания специалистами.

Здание Госцирка было построено в 1968 году. В 2017 году в ходе проверки было установлено, что дальнейшее его использование небезопасно для посетителей, с тех пор представления в нем не проводятся. Как ожидается, его отремонтируют к 2024 году.

В 1993-1994 годах здание цирка уже закрывалось на ремонт. 12 июня 1994 года, незадолго до планировавшегося открытия, у здания обрушился козырек. Никто не пострадал, но открытие было отложено на время проведения расследования и восстановления козырька.