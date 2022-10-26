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Ремонт арочного моста в Уфе завершат раньше, чем планировалось

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Капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского – это один из масштабных проектов к 450-летию Уфы.

ufacity.info

Общая протяженность двухполосного моста составляет 672 м. Работы стартовали первого марта текущего года.

По контракту реконструкция должна завершиться в 2025 году, нормативный срок ремонта составляет 42 месяца, но подрядчик планирует управиться за 30 месяцев и сдать работу в 2024 году.

Реконструкция предусматривает укрепление опор и замену пролетных строений, сейчас все работы идут по графику.

По состоянию на 26 октября полностью демонтированы пролетные строения на большинстве опор, проезжая часть мостового перехода, перила и освещение. Обустраиваются временные опоры.

В администрации Уфы подчеркивают, что при проектировании старались полностью сохранить архитектурный облик моста, ставшего за многие годы символом Уфы и ее визитной карточкой.

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