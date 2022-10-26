Ремонт арочного моста в Уфе завершат раньше, чем планировалось

Общая протяженность двухполосного моста составляет 672 м. Работы стартовали первого марта текущего года.

По контракту реконструкция должна завершиться в 2025 году, нормативный срок ремонта составляет 42 месяца, но подрядчик планирует управиться за 30 месяцев и сдать работу в 2024 году.

Реконструкция предусматривает укрепление опор и замену пролетных строений, сейчас все работы идут по графику.

По состоянию на 26 октября полностью демонтированы пролетные строения на большинстве опор, проезжая часть мостового перехода, перила и освещение. Обустраиваются временные опоры.

В администрации Уфы подчеркивают, что при проектировании старались полностью сохранить архитектурный облик моста, ставшего за многие годы символом Уфы и ее визитной карточкой.