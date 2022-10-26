В Башкортостане начали выпускать стиральный порошок по стандарту халяль

Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Для российского рынка это уникальный продукт.

Порошок, произведенный по стандарту халяль, отличается от обычного составом: вместо жиров животного происхождения в нем – ингредиенты на основе пальмового масла. Как ожидается, он будет представлен и в экспорте.

«В ближайшее время порошок "Зифа Халяль" появится на прилавках в Башкортостане и других российских регионах, ведутся переговоры со странами СНГ. В перспективе рассматриваем поставки в Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и другие государства.

Напомню, что долгие годы цех по производству моющих средств в Стерлитамаке, когда-то известных на всю страну, стоял законсервированным. Перезапустили его в 2020 году. Появились дополнительные рабочие места, а вместе с тем – и новые идеи. В сегодняшней экономической реальности это особенно важно», – написал Радий Хабиров.