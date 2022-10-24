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Радий Хабиров озвучил основные задачи правительства после введения режима базовой готовности

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19 октября президент Владимир Путин ввел три уровня готовности во всех регионах России в связи с ситуацией на Донбассе. В Башкортостане и большинстве других областей уровень готовности «базовый».

vk.com/radiyhabirov

«В республике введен режим базовой готовности. Наши задачи те же самые – спокойное, бесперебойное развитие экономики, социальной сферы и обеспечение общественно-политической стабильности», – сказал Радий Хабиров.

Режим базовой готовности расширяет возможности глав регионов для принятия оперативных решений в части защиты населения и важной инфраструктуры, а также обеспечения войск.

Сразу после введения режима в республике создали оперативный штаб: в него вошли руководители силовых структур, министерств, ведомств, экстренных служб и организаций Башкортостана. Совместно они будут решать вопросы безопасности республики.

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