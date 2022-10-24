Радий Хабиров отправится на Донбасс

«Уже второй за последнюю неделю гуманитарный конвой из Башкортостана добрался до расположения наших бойцов-добровольцев. В нем – самое необходимое, что нужно "шаймуратовцам" и "доставаловцам".

Термобелье, теплые вещи, обувь, термосы, инструменты, аптечки, спальные мешки – то, что облегчит жизнь и работу нашим парням там, на передовой. Есть даже музыкальные инструменты – о них просили сами ребята, чтобы поднимать боевой дух товарищей. Часть посылок – и это самое дорогое – из дома, от родных и близких.

Большая, искренняя благодарность всем, кто помогал собирать груз и сопровождал его.

Конечно, это не последний наш гумконвой – будут еще и еще, часть необходимого ближе к зиме привезу сам. Мы обещали помогать нашим воинам, делаем максимум для этого», – написал Радий Хабиров.