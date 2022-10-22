Единый дизайн-код Уфы разработает компания из Санкт-Петербурга

Дизайн-код – это перечень стандартов требований к оформлению фасадов зданий, вывесок, витрин магазинов, рекламы, информационных табличек и так далее.

Как ожидается, в едином стиле будут оформлены все элементы в историческом центре Уфы и на въезде, а также на площадках, где пройдет празднование 450-летия города.

Разработкой дизайн-кода займется петербургская компания «Ленгипрогор»: на аукционе она снизила начальную цену контракта с 19,7 до восьми миллионов рублей.

Сначала компании придется провести соцопрос с участием нее менее чем 750 жителей и 30 представителей разных сообществ города. Параллельно пожелания уфимцев будут собираться на сайте мэрии.