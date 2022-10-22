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Единый дизайн-код Уфы разработает компания из Санкт-Петербурга

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В прошлом году было принято решение привести внешний вид улиц Уфы к единому стандарту к празднованию 450-летия со дня основания города, которое состоится в 2024 году.

vk.com/ufa

Дизайн-код – это перечень стандартов требований к оформлению фасадов зданий, вывесок, витрин магазинов, рекламы, информационных табличек и так далее.

Как ожидается, в едином стиле будут оформлены все элементы в историческом центре Уфы и на въезде, а также на площадках, где пройдет празднование 450-летия города.

Разработкой дизайн-кода займется петербургская компания «Ленгипрогор»: на аукционе она снизила начальную цену контракта с 19,7 до восьми миллионов рублей.

Сначала компании придется провести соцопрос с участием нее менее чем 750 жителей и 30 представителей разных сообществ города. Параллельно пожелания уфимцев будут собираться на сайте мэрии.

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