В Башкортостане пройдут усиленные рейды ГИБДД

Управление ГИБДД республики Башкортостан анонсировало массовые проверки водителей на дорогах республики в пятницу и выходные.
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Проверки уже начались сегодня, 21 октября, продолжатся до 24 октября и охватят все населенные пункты Башкортостана.
«Приоритетная цель таких рейдов – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из городов и райцентров республики. Особое внимание будут уделено нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД.
В рейды выйдет практически весь личный состав Госавтоинспекции», – говорится в сообщении ГИБДД.
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