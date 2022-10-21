В Башкортостане пройдут усиленные рейды ГИБДД

Проверки уже начались сегодня, 21 октября, продолжатся до 24 октября и охватят все населенные пункты Башкортостана.

«Приоритетная цель таких рейдов – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из городов и райцентров республики. Особое внимание будут уделено нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД.

В рейды выйдет практически весь личный состав Госавтоинспекции», – говорится в сообщении ГИБДД.