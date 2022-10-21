Мокрый снег и гололедица: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Башкортостане

«22.10.2022 местами по республике Башкортостан ожидаются порывы ветра до 15 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. В юго-восточных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер 15 м/с относится к категории «крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер качает стволы деревьев, идти против него очень трудно, на улице может быть опасно.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, до конца выходных будет относительно солнечно, осадков не обещают, температура днем не поднимется выше +6°.