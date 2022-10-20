В Башкортостане ограничили деятельность иностранных компаний

«Сегодня приняли с коллегами законопроект, запрещающий иностранным гражданам и компаниям разрабатывать недра в Башкортостане. Точнее, работать они смогут, но при этом должны обязательно создать юридическое лицо в России.

Мы не ущемляем права добросовестных зарубежных инвесторов. Наоборот, нам интересен приток иностранного капитала в экономику республики. Но тотального вывода ресурсов и средств за рубеж быть не должно. Хочешь работать – создай юрлицо в России со всеми вытекающими обязательствами и платежами. Такой подход хорошо вписывается в те реформы, которые проводятся сейчас на федеральном уровне, включая переход к расчету в рублях за экспортные поставки газа.

На фоне тотальной экономической, да и не только экономической войны, объявленной нам Западом, считаю нашу инициативу оправданной. Недра – национальное богатство, и активы, связанные с их разработкой, должны оставаться внутри страны», – сообщил Рустам Ишмухаметов.