В Башкортостане за неделю резко подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (5,9%), яйца (4,8%), помидоры (4%), огурцы (2,8%) и бананы (2,3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на черный чай (1,9%), свеклу и вареную колбасу (по 1,5%), морковь (1,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели макароны (3,7%), детские мясные консервы (3,4%), шоколадные конфеты (3,3%), яблоки и мука (по 3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.