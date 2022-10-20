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В Башкортостане за неделю резко подорожали овощи

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 10 по 17 октября 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (5,9%), яйца (4,8%), помидоры (4%), огурцы (2,8%) и бананы (2,3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на черный чай (1,9%), свеклу и вареную колбасу (по 1,5%), морковь (1,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели макароны (3,7%), детские мясные консервы (3,4%), шоколадные конфеты (3,3%), яблоки и мука (по 3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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