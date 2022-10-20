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Жителей Уфы оповестят о местонахождении бомбоубежищ при необходимости

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После введения в Башкортостане режима базовой готовности многие жители стали интересоваться местонахождением бомбоубежищ.

В интервью «Business FM» замначальника управления гражданской защитой Уфы Александр Григорьев сообщил о том, что жителей города оповестят о местах бомбоубежищ, если в этом появится необходимость.

Это информация ограниченного доступа, но в когда будет необходимо укрывать население, она будет доведена до жителей через жилищно-эксплуатационные организации, старших по дому и по подъезду, а также через службу убежищ и укрытий города.

Текущий режим базовой готовности лишь расширяет возможности глав регионов для принятия оперативных решений в части защиты населения и важной инфраструктуры, а также обеспечения войск. В нескольких регионах, приближенных к зоне военных действий, введены режимы повышенной и средней готовности.

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