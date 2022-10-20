В Башкортостане создан оперативный штаб после введения режима базовой готовности

19 октября президент Владимир Путин объявил о введении режимов повышенной и средней готовности в новых и приграничных с Украиной регионах России, а также базовой готовности во всех остальных.
Как сообщает Радий Хабиров, в республике уже создан оперативный штаб, который возглавил сам руководитель региона.
В состав оперативного штаба входят руководители силовых структур, министерств, ведомств, экстренных служб и организаций Башкортостана. Совместно они будут решать вопросы безопасности республики.
Режим базовой готовности расширяет возможности глав регионов для принятия оперативных решений в части защиты населения и важной инфраструктуры, а также обеспечения войск.
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