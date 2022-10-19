В ДТП под Уфой BMW практически разорвало пополам

ДТП произошло сегодня, 19 октября. В МЧС поступило сообщение об автоаварии.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили автомобиль BMW, врезавшийся в опору линии электропередач. Очевидно, скорость была очень высокой: от удара половину машины срезало до самого багажника.

Водитель, мужчина 1985 года рождения, выжил и с различными травмами был госпитализирован в ГКБ №21. Разлива топлива нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.