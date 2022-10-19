В Уфе может появиться аллея имени Мусы Гареева

В Уфе бронзовый бюст Мусы Гареева расположен на бульваре Славы, скульптура является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас идет реконструкция бульвара, аллея занимает центральную его часть и соединяет проспект Октября с лесопарковой зоной.

В связи с приближением 450-летия со дня основания Уфы и 100-летия со дня рождения Мусы Гареева от жителей поступило предложение присвоить аллее на бульваре Славы официальное наименование – «Аллея имени Мусы Гареева».

Поддержать эту идею можно на площадке опрос.уфа.рф. Для этого необходимо быть зарегистрированным на сайте мэрии ufacity.info. Сбор голосов продлится до 28 октября 2022 года.