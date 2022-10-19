18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе может появиться аллея имени Мусы Гареева

Поделиться:

Муса Гареев – военный летчик, участвовавший в Великой Отечественной войне, дважды Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета и писатель. Родился в Илишевском районе, похоронен в Уфе в Парке победы.

vk.com/ufa

В Уфе бронзовый бюст Мусы Гареева расположен на бульваре Славы, скульптура является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас идет реконструкция бульвара, аллея занимает центральную его часть и соединяет проспект Октября с лесопарковой зоной.

В связи с приближением 450-летия со дня основания Уфы и 100-летия со дня рождения Мусы Гареева от жителей поступило предложение присвоить аллее на бульваре Славы официальное наименование – «Аллея имени Мусы Гареева».

Поддержать эту идею можно на площадке опрос.уфа.рф. Для этого необходимо быть зарегистрированным на сайте мэрии ufacity.info. Сбор голосов продлится до 28 октября 2022 года.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: