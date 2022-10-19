Первый этап реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе завершат в 2024 году

Это один из масштабных проектов к 450-летию Уфы, которое будет праздноваться в 2024 году.

В рамках реконструкции отреставрируют объекты культурного наследия, расположенные на улице, и обновят дорожное полотно на участке от Ленина до Сочинской.

В программы по переселению граждан включено 47 жилых домов, в том числе 39 являются объектами культурного наследия. По состоянию на 19 октября расселено 24 объекта культурного наследия.

Дорожные работы пройдут в два этапа: первый включает в себя обновление участка от Ленина до проспекта Салавата Юлаева протяженностью 1,3 км. Контракт уже заключен и включает демонтаж проводов и вырубку деревьев, которая будет проводиться на основании заключения Уфимского института биологии. После вырубки высадят более 200 новых деревьев с приствольными решетками.

Весной 2023 года, после получения отчета об археологических раскопках, генеральная подрядная организация приступит к переустройству инженерных сетей – газопровода, кабелей высокого и низкого напряжения ООО «Башкирэнерго», связи ОАО «Уфанет», теплотрассы, водопровода и так далее.

В 2024 году завершится первый этап реконструкции улицы, далее она продолжится.