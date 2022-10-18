Инфляция в Башкортостане замедляется пятый месяц подряд

В сентябре инфляция в годовом выражении составила 13,9% против 14,6% месяцем ранее. В июле это показатель был на уровне 15,6%.

Ситуация по-прежнему чуть хуже, чем в среднем по России (13,7%). По прогнозу Центробанка, к концу 2022 года она замедлится до 11-13%, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к целевым 4% в 2024 году.

В качестве основных причин снижения инфляции Банк России называет рост предложения отдельных категорий товаров, ослабление потребительского спроса и различные меры господдержки.

Основной вклад в замедление роста цен на продукты в последние месяцы вносят овощи благодаря хорошему урожаю местных производителей и наращивания импортных поставок овощей и фруктов.

Эмбарго стран ЕС и США на импорт российского золота привело к падению цен на ювелирные украшения за счет насыщения рынка.

Кроме того, из-за снижения спроса и налаживания новых каналов поставок замедлился рост цен на бытовую технику и электронику.