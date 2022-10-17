Радий Хабиров поручил «беспощадно» пресекать попытки заехать на Советскую площадь

«Понятно, что на Советской площади раньше у нас была стоянка. У меня в душе ни разу не было сомнений в том, что мы правильно сделали, убрав ее и поставив памятник.

Но люди приезжают все равно, и вы посмотрите – может быть, где-то можно дворы расчистить, надо принять какие-то логистические решения, чтобы появились места для парковки.

И я вас прошу беспощадно пресекать попытки заехать на Советскую площадь. На Красную площадь на машинах не заезжали и на нашу тоже нельзя.

Мы немного расслабились, потому что праздничные мероприятия были и техники много строительной там стояло, но теперь все, мы памятник практически завершили», – сказал Радий Хабиров.