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В Уфе похолодает до -1° и выпадет снег

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Вторая половина октября в этом году напомнит уфимцам о том, что зима близко. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет холодной и бессолнечной, осадки обещают каждый день.

Понедельник, 17 октября: до +9°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +2°, временами дождь со снегом.

Вторник, 18 октября: до +6°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +2°, без осадков.

Среда, 19 октября: до +8°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +4°, небольшой дождь.

Четверг, 20 октября: до +8°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +1°, без осадков.

Пятница, 21 октября: до +5°, облачно, временами дождь, в ночь на субботу – -1°, дождь со снегом.

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