Крупнейшая птицеводческая компания Башкортостана выставлена на торги за 6,37 млрд рублей

«ГК "Русское зерно" – крупнейший агропромышленный холдинг по производству яйца и мяса птицы в республике Башкортостан. Бизнес включает в себя все этапы технологической цепочки производства и продажи продукции – от производства кормов и убоя птицы, до дистрибуции в розничные сети.

Компания имеет налаженные цепочки поставок продукции федеральным и локальным сетям, в числе которых: "Ашан", "Лента", "Магнит", X5 Group, "Дикси", "О’кей" и другие. Вся мясная продукция ГК сертифицирована в соответствии со стандартами халяль», – говорится в объявлении Российского аукционного дома.

На продажу выставят:

– 100% долей ООО ТД «Турбаслинский бройлер»;

– 100% долей ООО «Башкирское Зерно»;

– 100% долей ООО «Башкирское Зерно+»;

– 100% акций АО «Турбаслинские бройлеры»;

– 100% АО «УКХП»;

– 100% акций АО «Птицефабрика "Башкирская"»;

– права требования банка к АО «Птицефабрика «Башкирская» и АО «Турбаслинские бройлеры».

Сумма задолженности компаний перед банком – 3,1 млрд рублей.

Торги состоятся пятого декабря, заявки на участие принимаются до 29 ноября. Начальная цена – 6,37 млрд рублей.