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Ратмир Мавлиев посетовал на воровство спортивных снарядов с «Уфимского ожерелья»

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев пожаловался на жителей города, разворовывающих имущество, установленное в общественных местах.

vk.com/ratmir.mavliev

«Вчера поставили, сегодня их уже нет!

Не успел рассказать жителям о новой спортивной площадке, как с "Уфимского ожерелья" уже украли эти снаряды – деревянные гантели, штангу.

Все это оборудование было установлено для общего блага, чтобы каждый мог провести время в лесу с пользой. Но увы.

А сколько труда и сил вложено! Обращаюсь еще раз ко всем: давайте вместе беречь и хранить то, что создаем! И только тогда мы сможем сделать наш город лучше!» – написал Мавлиев в соцсетях.

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