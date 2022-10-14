Ратмир Мавлиев посетовал на воровство спортивных снарядов с «Уфимского ожерелья»

«Вчера поставили, сегодня их уже нет!

Не успел рассказать жителям о новой спортивной площадке, как с "Уфимского ожерелья" уже украли эти снаряды – деревянные гантели, штангу.

Все это оборудование было установлено для общего блага, чтобы каждый мог провести время в лесу с пользой. Но увы.

А сколько труда и сил вложено! Обращаюсь еще раз ко всем: давайте вместе беречь и хранить то, что создаем! И только тогда мы сможем сделать наш город лучше!» – написал Мавлиев в соцсетях.