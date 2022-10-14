В Башкортостане за неделю резко подорожали помидоры

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (14,9%), яйца (4,4%) и огурцы (3,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на мороженую рыбу (2,5%), соль (1,9%), печенье, мясные детские консервы (по 1,8%) и овощные детские консервы (1,5%).

Падение цен на большинство видов овощей прекратилось. За этот период сильнее всего подешевели шоколадные конфеты (5,8%), морковь (5,4%), гречка (5%), лук (4,6%) и макароны (1,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.