31-летний бывший следователь МВД возглавил управление в мэрии Уфы

Администрация Уфы сообщает о кадровых перестановках: Рустам Хазиев возглавил Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей.
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Рустам Хазиев родился 5 июня 1991 года в селе Старобалтачево Балтачевского района РБ. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция».
С 2013 года работал следователем ОМВД России по Кушнаренковскому району, далее – по Балтачевскому району, был следователем Главного следственного Управления МВД по РБ.
Также руководил различными частными организациями. До нынешнего назначения занимал должность заместителя директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта».
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