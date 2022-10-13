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31-летний бывший следователь МВД возглавил управление в мэрии Уфы

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Администрация Уфы сообщает о кадровых перестановках: Рустам Хазиев возглавил Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей.

vk.com/ufa

Рустам Хазиев родился 5 июня 1991 года в селе Старобалтачево Балтачевского района РБ. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция».

С 2013 года работал следователем ОМВД России по Кушнаренковскому району, далее – по Балтачевскому району, был следователем Главного следственного Управления МВД по РБ.

Также руководил различными частными организациями. До нынешнего назначения занимал должность заместителя директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта».

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