31-летний бывший следователь МВД возглавил управление в мэрии Уфы

Рустам Хазиев родился 5 июня 1991 года в селе Старобалтачево Балтачевского района РБ. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция».

С 2013 года работал следователем ОМВД России по Кушнаренковскому району, далее – по Балтачевскому району, был следователем Главного следственного Управления МВД по РБ.

Также руководил различными частными организациями. До нынешнего назначения занимал должность заместителя директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта».