Ратмир Мавлиев: «Советская площадь станет новой визитной карточкой Уфы»

«Мемориал в честь памяти подвигов наших земляков, дань уважения всем, кто защищал и сегодня защищает нашу родину.

Это место станет новой визитной карточкой Уфы. А комплексный подход в благоустройстве расширит территорию для досуга туристов и отдыхающих жителей», – написал Мавлиев в соцсетях.

Торжественная церемония открытия памятника Минигали Шаймуратову состоялась в День республики, 11 октября. На церемонии выступили глава региона Радий Хабиров, а также помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный инспектор Министерства обороны Валерий Баранов и врио главы ДНР Денис Пушилин.