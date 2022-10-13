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Ратмир Мавлиев: «Советская площадь станет новой визитной карточкой Уфы»

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал установку на Советской площади памятника Герою России Минигали Шаймуратову.

vk.com/ratmir.mavliev

«Мемориал в честь памяти подвигов наших земляков, дань уважения всем, кто защищал и сегодня защищает нашу родину.

Это место станет новой визитной карточкой Уфы. А комплексный подход в благоустройстве расширит территорию для досуга туристов и отдыхающих жителей», – написал Мавлиев в соцсетях.

Торжественная церемония открытия памятника Минигали Шаймуратову состоялась в День республики, 11 октября. На церемонии выступили глава региона Радий Хабиров, а также помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный инспектор Министерства обороны Валерий Баранов и врио главы ДНР Денис Пушилин.

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