В Уфе ограничили движение транспорта на перекрестке Кирова и Айской

В связи со строительством сетей дождевой канализации будут перекрывать 3/5 проезжей части на пересечении улиц Кирова и Айской до 16 октября 2022 года:

– до 14 октября – по нечетной стороне Айской;

– с 14 по 16 октября – по четной стороне Айской.

Также на это время будет закрыто движение троллейбусов №13 («Микрорайон "Белореченский" – Бульвар Славы») и №21 («Микрорайон "Белореченский" – Торговый комплекс "Центральный"»).