В Уфе ограничили движение транспорта на перекрестке Кирова и Айской

Администрация Уфы предупреждает об ограничении движения транспорта в Советском районе и просит заранее планировать маршруты.
В связи со строительством сетей дождевой канализации будут перекрывать 3/5 проезжей части на пересечении улиц Кирова и Айской до 16 октября 2022 года:
– до 14 октября – по нечетной стороне Айской;
– с 14 по 16 октября – по четной стороне Айской.
Также на это время будет закрыто движение троллейбусов №13 («Микрорайон "Белореченский" – Бульвар Славы») и №21 («Микрорайон "Белореченский" – Торговый комплекс "Центральный"»).
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