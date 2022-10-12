В Уфе начальник отделения службы судебных приставов обвиняется в мошенничестве

Следствие считает, что в июне 2022 года подозреваемый потребовал от женщины, в отношении которой было заведено дело о взыскании задолженности по ЖКУ, передать ему 133 тыс. рублей. Эти деньги он пообещал внести на депозитный счет УФССП, чтобы упростить исполнительскую процедуру.

До службы судебных приставов деньги, однако, не дошли: мужчина потратил их по своему усмотрению, а должнику выдал поддельные квитанции.

На данный момент пристав задержан, у него дома и на рабочем месте прошли обыски. Следствие устанавливает обстоятельства этого дела и проверяет мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.