Башкортостан расширит меры поддержки для семей мобилизованных

Первоначально об этом сообщил Радий Хабиров во время выступления на торжественном собрании ко Дню республики.

Распоряжение содержит 30 мер социальной поддержки вдобавок к федеральным. Позже руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин в соцсетях перечислил главные из них.

Семьям с детьми:

– предоставление вне очереди места в детский сад;

– освобождение от платы за детсад;

– бесплатное горячее питание детям 5-11 классов в школах;

– одноразовое питание студентам в колледжах;

– бесплатные кружки и продленка;

– бесплатный проезд в общественном транспорте.

Отдельно прописано предоставление социальной помощи в том, что касается ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в том числе бесплатное социальное обслуживание.

Членам семей в индивидуальном порядке будет оказана помощь в трудоустройстве, в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также смягчат условия программы «Жилстройсбережения».