Башкортостан расширит меры поддержки для семей мобилизованных

Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки для семей мобилизованных резервистов из республики.
vk.com/Минобороны России
Первоначально об этом сообщил Радий Хабиров во время выступления на торжественном собрании ко Дню республики.
Распоряжение содержит 30 мер социальной поддержки вдобавок к федеральным. Позже руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин в соцсетях перечислил главные из них.
Семьям с детьми:
– предоставление вне очереди места в детский сад;
– освобождение от платы за детсад;
– бесплатное горячее питание детям 5-11 классов в школах;
– одноразовое питание студентам в колледжах;
– бесплатные кружки и продленка;
– бесплатный проезд в общественном транспорте.
Отдельно прописано предоставление социальной помощи в том, что касается ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в том числе бесплатное социальное обслуживание.
Членам семей в индивидуальном порядке будет оказана помощь в трудоустройстве, в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также смягчат условия программы «Жилстройсбережения».
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