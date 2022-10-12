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Башкортостан расширит меры поддержки для семей мобилизованных

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Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки для семей мобилизованных резервистов из республики.

vk.com/Минобороны России

Первоначально об этом сообщил Радий Хабиров во время выступления на торжественном собрании ко Дню республики.

Распоряжение содержит 30 мер социальной поддержки вдобавок к федеральным. Позже руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин в соцсетях перечислил главные из них.

Семьям с детьми:

– предоставление вне очереди места в детский сад;

– освобождение от платы за детсад;

– бесплатное горячее питание детям 5-11 классов в школах;

– одноразовое питание студентам в колледжах;

– бесплатные кружки и продленка;

– бесплатный проезд в общественном транспорте.

Отдельно прописано предоставление социальной помощи в том, что касается ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в том числе бесплатное социальное обслуживание.

Членам семей в индивидуальном порядке будет оказана помощь в трудоустройстве, в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также смягчат условия программы «Жилстройсбережения».

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