В Уфе открыли памятник Минигали Шаймуратову

Сегодня, 11 октября, состоялась торжественная церемония открытия на Советской площади памятника Герою России Минигали Шаймуратову.
vk.com/Рустам Ишмухаметов
На церемонии открытия выступили глава региона Радий Хабиров, а также помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный инспектор Министерства обороны Валерий Баранов и врио главы ДНР Денис Пушилин.
Также в ходе церемонии прошло посвящение юных шаймуратовцев, которые принесли клятву будущих патриотов.
Открытие памятника Минигали Шаймуратову за авторством скульптора Салавата Щербакова наряду с Колоннадой героев стало завершающим штрихом в реконструкции Советской площади, которая велась с 2020 года.
В основание постамента заложена земля с Донбасса, где в 1943 году Шаймуратов погиб в ходе рейдов по тылам немецкой армии.
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