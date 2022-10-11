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В Уфе открыли памятник Минигали Шаймуратову

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Сегодня, 11 октября, состоялась торжественная церемония открытия на Советской площади памятника Герою России Минигали Шаймуратову.

vk.com/Рустам Ишмухаметов

На церемонии открытия выступили глава региона Радий Хабиров, а также помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный инспектор Министерства обороны  Валерий Баранов и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Также в ходе церемонии прошло посвящение юных шаймуратовцев, которые принесли клятву будущих патриотов.

Открытие памятника Минигали Шаймуратову за авторством скульптора Салавата Щербакова наряду с Колоннадой героев стало завершающим штрихом в реконструкции Советской площади, которая велась с 2020 года.

В основание постамента заложена земля с Донбасса, где в 1943 году Шаймуратов погиб в ходе рейдов по тылам немецкой армии.

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