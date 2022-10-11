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Радий Хабиров поздравил жителей с Днем республики и поблагодарил за доверие

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Глава Башкортостана Радий Хабиров 11 октября обратился к жителям республики в соцсетях.

vk.com/radiyhabirov

«С праздником, родная республика! С праздником, уважаемые башкортостанцы! От души всех поздравляю.

Сегодня четыре года, как я работаю главой Башкортостана. В этот день я хочу прежде всего поблагодарить вас, дорогие башкортостанцы, за то доверие, которое вы мне оказали, я очень им дорожу. Хочу поблагодарить за великодушие. И спасибо за то, что поддерживали меня в моих действиях.

Работаем дальше на благо нашей республики, у нас очень много планов. Алга, Башкортостан!» – написал Радий Хабиров.

Накануне Радий Хабиров с супругой прошелся по отреставрированной Советской площади, где сегодня состоялось открытие памятника генералу Шаймуратову.

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