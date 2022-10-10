Башкортостан продолжает развивать связи с Белоруссией

«Беларусь была, есть и будет нашим самым близким, надежным партнером. И мы настроены активно дружить с регионами братской страны.

Сегодня с Иваном Ивановичем Крупко, председателем гомельского облисполкома Республики Беларусь, подписали протокол о намерениях. Договорились развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли, науки, технологий, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и других», – написал Радий Хабиров.

В сентябре в Уфе началось строительство завода белорусского холдинга «Амкодор». Всего холдинг инвестирует 2,5 млрд рублей в два проекта в городе – дилерский центр по продаже грузовой техники Минского автомобильного завода и завод по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна.