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Башкортостан продолжает развивать связи с Белоруссией

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях сообщил о подписании нового документа о взаимодействии с Республикой Беларусью.

vk.com/radiyhabirov

«Беларусь была, есть и будет нашим самым близким, надежным партнером. И мы настроены активно дружить с регионами братской страны.

Сегодня с Иваном Ивановичем Крупко, председателем гомельского облисполкома Республики Беларусь, подписали протокол о намерениях. Договорились развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли, науки, технологий, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и других», – написал Радий Хабиров.

В сентябре в Уфе началось строительство завода белорусского холдинга «Амкодор». Всего холдинг инвестирует 2,5 млрд рублей в два проекта в городе – дилерский центр по продаже грузовой техники Минского автомобильного завода и завод по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна.

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