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В Уфе за сутки зарегистрировано 102 ДТП

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Восьмого октября госавтоинспекция Уфы обнародовала статистику дорожно-транспортных происшествий за последние сутки.

– За сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия;

– в трех из них пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

– пресечено 571 нарушение ПДД;

– 99 водителей не уступили дорогу пешеходам;

– 96 пешеходов нарушили правила ПДД;

– в 50 случаях водители или пассажиры оказывались непристегнуты;

– в 14 случаях были нарушены правила перевозки детей;

– четыре водителя были задержаны, так как сели за руль в нетрезвом состоянии.

Всего по республике в результате рейдов выявлено более 1,9 тысяч нарушений ПДД,  задержаны 37 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, 13 управляли транспортом, будучи лишенными водительских прав, а 21 водитель – вовсе не имея таковых. 259 водителей привлечены за неиспользование ремней безопасности, 28 нарушили правила перевозки детей.

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