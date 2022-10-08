В Уфе за сутки зарегистрировано 102 ДТП

– За сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия;

– в трех из них пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

– пресечено 571 нарушение ПДД;

– 99 водителей не уступили дорогу пешеходам;

– 96 пешеходов нарушили правила ПДД;

– в 50 случаях водители или пассажиры оказывались непристегнуты;

– в 14 случаях были нарушены правила перевозки детей;

– четыре водителя были задержаны, так как сели за руль в нетрезвом состоянии.

Всего по республике в результате рейдов выявлено более 1,9 тысяч нарушений ПДД, задержаны 37 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, 13 управляли транспортом, будучи лишенными водительских прав, а 21 водитель – вовсе не имея таковых. 259 водителей привлечены за неиспользование ремней безопасности, 28 нарушили правила перевозки детей.