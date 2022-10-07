В Уфе начали дешеветь квартиры в новостройках

В третьем квартале 2022 года квадратный метр нового жилья подорожал в 46 городах, подешевел в 22 городах и в двух не изменился в цене.

В целом с начала года квартиры в новостройках подорожали практически в каждом из рассматриваемых городов, за исключением Санкт-Петербурга (-13%), Мурманска (-10%), Грозного (-8,3%) и Москвы (-1,1%).

Сильнее всего за третий квартал приросли в цене новостройки Новокузнецка (+13,6%) и Мурманска (+10,3%), а также Красноярска (+4,7%), Барнаула (+4,5%), Краснодара (+4,2%), Владивостока (+4,2%), Вологды (+4,2%), Астрахани (+3,9%), Хабаровска (+3,9%) и Новосибирска (+3,5%).

Подешевели больше других Тверь (-7,4%), Севастополь (-5,8%), Челябинск (-3,7%), Калининград (-2,4%), Нижний Тагил (-2,3%), Симферополь (-2,2%), Сочи (-2,1%), Киров (-2,1%), Белгород (-1,9%) и Грозный (-1,4%).

Средняя цена квартиры на первичном рынке Уфы в этом квартале также показала тенденцию к снижению (-0,1%). При этом квадратный метр жилья подорожал (+0,1%).

В целом это значительное изменение динамики, учитывая то, какими темпами росли цены в предыдущие кварталы. С начала года цена квадратного метра нового жилья в Уфе выросла на 16,9%, средняя цена квартиры – на 17,1%.