Церемонию открытия памятника Шаймуратову в Уфе можно будет посмотреть в прямом эфире

Торжественная церемония состоится 11 октября, в День республики Башкортостан и будет включать посвящение школьников в «шаймуратовцы».

Трансляцию мероприятия в прямом эфире покажут телеканалы «БСТ», «Башкортостан 24» и «Вся Уфа». Начало – в 12.00.

Из-за мероприятий в период с 23.00 10 октября до 1.00 12 октября будут закрыты улицы Советская (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) и Пушкина (от Цюрупы до Ленина).

Реконструкция Советской площади началась в 2020 году, она была расширена на шесть метров, полностью обновлен асфальт, обустроена ливневая канализация, увеличены тротуары, установлена система наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, размещены скамейки и высажены новые деревья. Также благоустроены ближайшие скверы.

В единой архитектурной композиции с памятником Минигали Шаймуратову площадь украсят 24 колонны. На сегодняшний день на площади уже функционирует свето-музыкальный пешеходный фонтан.