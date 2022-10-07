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Церемонию открытия памятника Шаймуратову в Уфе можно будет посмотреть в прямом эфире

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Установка памятника Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову наряду с Колоннадой героев станет завершающим штрихом в реконструкции Советской площади.

vk.com/ufa

Торжественная церемония состоится 11 октября, в День республики Башкортостан и будет включать посвящение школьников в «шаймуратовцы».

Трансляцию мероприятия в прямом эфире покажут телеканалы «БСТ», «Башкортостан 24» и «Вся Уфа». Начало – в 12.00.

Из-за мероприятий в период с 23.00 10 октября до 1.00 12 октября будут закрыты улицы Советская (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) и Пушкина (от Цюрупы до Ленина).

Реконструкция Советской площади началась в 2020 году, она была расширена на шесть метров, полностью обновлен асфальт, обустроена ливневая канализация, увеличены тротуары, установлена система наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, размещены скамейки и высажены новые деревья. Также благоустроены ближайшие скверы.

В единой архитектурной композиции с памятником Минигали Шаймуратову площадь украсят 24 колонны. На сегодняшний день на площади уже функционирует свето-музыкальный пешеходный фонтан.

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