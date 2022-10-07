В Башкортостане ограничат использование электросамокатов

Теперь весь личный электротранспорт (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства) получили особый статус – средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идеет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям СИМ необходимо будет спешиваться.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог, но только если водитель старше 14 лет, на дороге скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. СИМ при этом должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цветов.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.