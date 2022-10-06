В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

«Запрет на продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи скоро станет рабочим. Сегодня я представил соответствующий законопроект на заседании парламентского Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. На октябрьском пленарном заседании документ будет рассмотрен.

Суть поправок в следующем. Сейчас запрет на продажу спиртного закреплен в День молодежи 27 июня. Когда этот запрет вводился, не учли, что если День молодежи приходится на будни, то проводится он не 27 июня, а в ближайший выходной или хотя бы в пятницу. Города и районы сами определяют дату праздничных мероприятий при таком переносе. И в эти дни – в дни фактического, а не формального праздника, ограничения на продажу алкоголя не действуют.

Так было и в этом году. 27 июня пришлось на понедельник. Праздники же прошли заранее – 24–26 июня. То есть закон практически не работает. Предлагается распространить действие запрета не только на 27 июня, но и на дни фактического проведения праздников в городах и районах нашей республики», – сообщил Рустам Ишмухаметов.