В Башкортостане за неделю подорожал картофель и подешевела гречка

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (5,1%), морковь (5%) и колбаса (3,6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на свеклу (2,6%), сосиски (2,4%) и вермишель (2,2%).

Впервые с начала лета прекратили или замедлили падение цены на овощи. Сильнее всего за последнюю неделю подешевела гречка (3,8%), также снизились цены на детские фруктовые консервы и яблоки (по 3%), сметану (2,7%) и черный чай (2,5%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.