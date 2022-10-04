В Уфе построят ЖК на месте долгостроя на Комсомольской

Проект подразумевает возведение на месте скандального долгостроя жилого комплекса из четырех зданий в 14, 17, 21 и 25 этажей, а также паркинга на 524 машиноместа.

Кроме того, рядом расположится новое трехэтажное здание поликлиники, а в соседнем квартале – крытая парковка на 500 машиномест и многофункциональный детский центр на 600 мест.

Остов здания на Комсомольской стоит с 2005 года. Компания-владелец долгостроя «Башстройсервис» обанкротилась в 2009 году и стройку передали организации «Космоцентр», которая также вскоре была признана банкротом.

В 2022 году заместитель главы Администрации Уфы Кирилл Чистяков встретился с инвесторами – группой компаний «СтройТЭК».

Они представили проект многофункционального комплекса, который включает в себя жилую застройку, общественные пространства и социальные объекты.