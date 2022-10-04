18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе построят ЖК на месте долгостроя на Комсомольской

Поделиться:

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рудольфа Нуреева, Архитектора Рехмукова и бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе.

Проект подразумевает возведение на месте скандального долгостроя жилого комплекса из четырех зданий в 14, 17, 21 и 25 этажей, а также паркинга на 524 машиноместа.

Кроме того, рядом расположится новое трехэтажное здание поликлиники, а в соседнем квартале – крытая парковка на 500 машиномест и многофункциональный детский центр на 600 мест.

Остов здания на Комсомольской стоит с 2005 года. Компания-владелец долгостроя «Башстройсервис» обанкротилась в 2009 году и стройку передали организации «Космоцентр», которая также вскоре была признана банкротом.

В 2022 году заместитель главы Администрации Уфы Кирилл Чистяков встретился с инвесторами – группой компаний «СтройТЭК».

Они представили проект многофункционального комплекса, который включает в себя жилую застройку, общественные пространства и социальные объекты.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: