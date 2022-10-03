«Посадили какие-то полудохлые растения»: Радий Хабиров раскритиковал оформление въезда в Уфу

«Я говорил, что на въездной группе в Уфе буду с линейкой ходить. Очень внимательно смотрю, и мне там уже не нравится.

Я говорю о газоне, о деревьях, и та картинка, которую мне показывали, не пересекается с тем, что я там вижу. Посадили какие-то полудохлые растения, я с этим не согласен.

Мы туда финансирование увеличили именно для того, чтобы въезд в Уфу был красивым и соответствовал миллионному городу.

Не вздумайте принимать текущую работу. Когда я сам лично кивну головой, тогда примете. Езжайте туда. Я не говорю, что все плохо, но есть вопросы, и здесь я буду перфекционистом и требовать от вас выполнения тех договоренностей, которых мы достигли.

Посадите другие деревья. И научитесь уже сажать. Многие города перешли на декоративные деревья, хоть они и дороже, а вы опять с лесов собрали кустарники и сажаете там. Так не пойдет», – сказал Радий Хабиров.