В Уфе установится теплая осенняя погода

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет умеренно теплой, осадки обещают только во второй половине.

Понедельник, 3 октября: до +16°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +5°, без осадков.

Вторник, 4 октября: до +15°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +4°, без осадков.

Среда, 5 октября: до +13°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +6°, временами небольшой дождь.

Четверг, 6 октября: до +10°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +4°, небольшой дождь.

Пятница, 7 октября: до +13°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +4°, небольшой кратковременный дождь.